Политолог: Провокация против Азербайджана – очередная проблема для Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян создал для себя много проблем

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян создал для себя много проблем".

Об этом, комментируя Report провокацию Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской госграницы, заявил руководитель Исследовательского центра "Атлас", политолог Эльхан Шахиноглы.

"Во-первых, неудачная борьба против коронавируса, во-вторых, оппозиция, которая после выхода из тюрьмы главного соперника Пашиняна, начала группироваться против него. И, наконец, он устроил провокацию против Азербайджана, создав для себя очередную проблему, так как, азербайджанская армия не оставила без ответа данную агрессию", - завил он.

Политолог отметил, что пришло время начать антитеррористическую операцию в карабахском направлении: "Так как сам президент, выступая на заседании правительства, заявил, что переговоры не дают никаких результатов. Были проведены две безуспешные онлайн-конференций между министрами иностранных дел. Зачем они вообще нужны были? Зачем там обсуждался вопрос борьбы с коронавирусом?"

При этом, Э. Шахиноглы подчеркнул, что за все это время проблема Нагорного Карабаха не решается.

"Никол Пашинян посещает оккупированную Шушу и проводит там псевдо-инаугурацию. Это все провокации. Я надеюсь, что наш новый министр начнет жесткий переговорный процесс с армянским коллегой и сопредседателями МГ ОБСЕ", - заключил политолог.