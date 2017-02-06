Завершилась церемония прощания с Чингизом Гурбановым - ОБНОВЛЕНО

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Отец шехида: “Я готов взяться за оружие по приказу Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева"

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась церемония прощания с военнослужащим Чингизом Гурбановым, павшим шехидом при предотвращении вражеской провокации на азербайджано-армянской государственной границе 29 декабря 2016 года.

Как сообщает Report, на церемонии в учебно-образовательном центре министерства обороны участвовали министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов, начальник Службы государственной безопасности генерал-лейтенант Мадат Гулиев, высокопоставленные военнослужащие, представители общественности, товарищи шехида по службе, члены семьи и простые граждане.

На церемонии выступил отец шехида Салман Гурбанов. Он напомнил, что прошло 40 дней со дня смерти его сына. С.Гурбанов выразил благодарность главе государства. “Я готов взяться за оружие по приказу Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева", - подчеркнул он.

Тело шехида для захоронения было отправлено в Гусарский район.

Отметим, что в результате усилий президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева тело Чингиза Гурбанова было возвращено Азербайджану 5 февраля.

Процесс передачи тела военнослужащего состоялся при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анжея Каспршика, Международного комитета Красного креста в направлении села Бала Джафарли Газахского района.

Фото: Эльшан Баба