На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет мониторинг

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 16-го мая года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Ходжавендского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Мартин Шустер.

Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Огнийен Йович, Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.