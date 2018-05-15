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    На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет мониторинг

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 16-го мая года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Ходжавендского района планируется проведение очередного мониторинга. 

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Мартин Шустер.

    Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Огнийен Йович, Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

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