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Минобороны Азербайджана: Можем нанести удар по АЭС "Мецамор"

Минобороны Азербайджана: Можем нанести удар по АЭС "Мецамор" "Это может привести к большой катастрофе для Армении"
Нагорно-карабахский конфликт
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16 июля 2020 г. 16:19
Минобороны Азербайджана: Можем нанести удар по АЭС Мецамор

"Рельеф местности, на которой расположено Мингячевирское водохранилище, проведенные работы по укреплению этого сооружения, а также современные средства ПВО, находящиеся в распоряжении наших войск противовоздушной обороны, не позволяют нанести удар по нашему стратегическому объекту".

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы в ответ на угрозы армянской стороны о возможной атаке Мингячевирского водохранилища.

"В то же время армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить АЭС "Мецамор", что может привести к большой катастрофе для Армении", - заявил В.Даргяхлы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: Ermənistanın Metsamor AES-ni vura bilərik

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