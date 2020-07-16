Минобороны Азербайджана: Можем нанести удар по АЭС "Мецамор"

"Это может привести к большой катастрофе для Армении"

"Рельеф местности, на которой расположено Мингячевирское водохранилище, проведенные работы по укреплению этого сооружения, а также современные средства ПВО, находящиеся в распоряжении наших войск противовоздушной обороны, не позволяют нанести удар по нашему стратегическому объекту".

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы в ответ на угрозы армянской стороны о возможной атаке Мингячевирского водохранилища.

"В то же время армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить АЭС "Мецамор", что может привести к большой катастрофе для Армении", - заявил В.Даргяхлы.