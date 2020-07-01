Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта

С целью обострения ситуации подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные оружие и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 50 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Ответным огнем противник был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку.