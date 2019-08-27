МИД Азербайджана ответил армянскому министру: Наше терпение не беспредельно

"27 августа министр иностранных дел Республики Армения, выступая перед руководителями центрального аппарата МИД, а также дипломатических и консульских представительств этой страны, позволил себе оторванные от реальности и несоответствующие сути переговоров выпады в адрес Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Управления пресс-службы МИД Азербайджанской Республики.

"В данной связи хотелось бы вновь подчеркнуть, что Нагорный Карабах был, есть и будет неотъемлемой частью Азербайджанской Республики. Всё мировое сообщество признаёт этот факт и однозначно осуждает оккупацию территорий Азербайджана со стороны Армении. Не существует понятия «народ Нагорного Карабаха», есть армянская и азербайджанская община этого региона Азербайджана. Международно принятая модель урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта строится на нормах и принципах международного права, соответствующих решениях ООН, ОБСЕ и других международных организаций, прежде всего известных четырёх резолюциях Совета Безопасности ООН. Конкретные же шаги в рамках мирного пути урегулирования были предложены сопредседателями Минской группы ОБСЕ и неоднократно озвучены ими, в том числе в их последнем заявлении от 9 марта сего года.

Азербайджан как полиэтническое государство с международно признанным мультикультурным обществом не идёт ни в какое сравнение с моноэтнической Арменией, изгнавшей всё азербайджанское население с его исконных земель,на которых ныне располагается эта страна, и, более того, совершившей чудовищные этнические чистки на оккупированных территориях Азербайджана, апогеем чего стала Ходжалинская трагедия.

Попытки главы МИД Армении хоть как-то оправдать агрессивные намерения его страны, ссылаясь на право народа на самоопределение, предполагающее свободное волеизъявление граждан, ни в коей мере не согласуются ни с международным правом, ни со здравым смыслом. Невозможно ратовать за реализацию прав части населения какой-либо территории, полностью попирая права другой её части.

Права Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, ныне находящегося под оккупацией вооружённых сил Армении, были в массовом порядке нарушены вследствие агрессии Армении против Азербайджана. И лишь после восстановления фундаментальных прав Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики на безопасное возвращение в родные места и достойное проживание там, можно будет конкретно обсуждать формы осуществления прав жителей региона на самоуправление.

Направленное на нужды внутреннего потребления последнее заявление министра иностранных дел Армении чревато очень опасной тенденцией эскалации конфликта, а не его разрешения мирным путём, о чём столь рьяно просит З.Мнацаканян.

Армении следует определиться: они хотят мира, или же эскалации?! Складывается впечатление, что нынешнее армянское руководство сознательно склоняется к эскалации ситуации, а не к урегулированию. К сожалению, приходится констатировать, что официальный Ереван сегодня исходит из аннексионистских, а не из привязанных к реалиям позиций. Однако при любом раскладе очевидно, что Азербайджан никогда не смирится с существующим статус-кво, основанным на оккупации. Наше терпение – не беспредельно", - заявили в МИД Азербайджана.