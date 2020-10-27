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МИД Турции распространил заявление по поводу обстрела Барды

МИД Турции распространил заявление по поводу обстрела Барды МИД Турции выступил с решительным осуждением удара ВС Армении по городу Барда, назвав это очередным нарушением перемирия в Нагорном Карабахе и военным преступлением, передает местное бюро Report.
Нагорно-карабахский конфликт
27 октября 2020 г. 22:30
МИД Турции распространил заявление по поводу обстрела Барды

МИД Турции выступил с решительным осуждением удара ВС Армении по городу Барда, назвав это очередным нарушением перемирия в Нагорном Карабахе и военным преступлением, передает местное бюро Report.

"Несмотря на объявленное вчера перемирие, продолжаются нападения Армении на гражданские поселения в Азербайджане за пределами зоны конфликта. В результате нападения ВС Армении на город Барду сегодня вечером погибли четыре мирных жителя, в том числе двухлетний ребенок, 13 раненых. Мы самым суровым образом осуждаем это бесчеловечное нападение Армении и призываем страны, обладающие совестью и ответственностью, прекратить военные преступления, которые продолжает совершать Армения", - говорится в заявлении турецкого МИД.

"Несмотря на то, что три режима прекращения огня, объявленные до сих пор по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ, каждый раз нарушались Арменией, никакой реакции с их стороны на эти нарушения не было", отмечается в документе.

Вусала Аббасова

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN Bərdənin atəşə tutulması ilə bağlı bəyanat yayıb

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