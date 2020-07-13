МИД России: Эскалация на армяно-азербайджанской границе недопустима

Министерство иностранных дел России выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе

Министерство иностранных дел России выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"По поступающей информации, боевые действия продолжаются. Используется артиллерия. Имеются убитые и раненые.

Приносим соболезнования родным и близким погибших.

Считаем недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона. Призываем противоборствующие стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня", - отмечается в заявлении.

В МИД России также заявили о готовности оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации.