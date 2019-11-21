Мария Захарова: Азербайджанские беженцы имеют право вернуться в Карабах

План урегулирования нагорно-карабахского конфликта должен предусматривать право всех беженцев и внутренне перемещенных лиц вернуться в места своего прежнего проживания.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя вопрос об участии азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев в переговорном процессе и их возвращении в Нагорный Карабах.

"В заявлениях представителей стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ неоднократно указывалось, что план мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта должен предусматривать право всех внутренне перемещенных лиц и беженцев вернуться в места своего прежнего проживания", - заявила М.Захарова.

Коснувшись темы переговорного формата дипломат указал, что данный вопрос необходимо адресовать сторонам, которые должны определять и согласовывать состав участников.

"Сейчас переговорный процесс ведется, как вы знаете, на уровне Азербайджана и Армении и если будут достигнуты соответствующие договоренности между двумя столицами, между двумя государствами, вы понимаете, что мы со своей стороны, эти договоренности поддержим. Еще раз: те договоренности, которые будут достигнуты между двумя государствами", - подчеркнула представитель российского МИД.