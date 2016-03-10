МИД: Для укрепления последствий оккупации Армения злоупотребляет туризмом в целях получения прибыли

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ "В целях аннексии оккупированных территорий Азербайджана, пропаганды так называемого режима, созданного в результате оккупации, агрессии и кровавой этнической чистки, и укрепления последствий оккупации Армения злоупотребляет туризмом в целях получения прибыли".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя вопрос участия созданного на оккупированных азербайджанских землях так называемого режима на Берлинской международной выставке туризма ITB.

"В 2009 году официальный Ереван сделал провокационную попытку для участия созданного на оккупированных азербайджанских землях так называемого режима на Берлинской международной выставке туризма, эта попытка была пресечена. С того года в результате превентивных мер посольства Азербайджана в Федеративной республике Германия участие так называемого режима на Берлинской выставке в виде отдельного павильона эффективно пресекается.

В этом году одна организация, обманув организационный комитет Берлинской туристической выставки, зарегистрировавшись под другим названием с другими коммерческими условиями, в день открытия выставки вывесила в своем павильоне плакат под названием Karabakh. Как видно, так называемый режим, прибегая к лжи и фальсификации, своими действиями в очередной раз демонстрирует свою криминальную сущность", - отметил Х.Гаджиев.

По его словам, посольство Германии в Азербайджанской Республике, связавшись с организаторами выставки, проводит меры для снятия данного стенда.