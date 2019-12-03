Мамедъяров: Нынешнее состояние переговоров по Карабаху никуда не ведет

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Главное ожидание Баку от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Братиславе - это движение вперед.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Баку.

Он отметил, что глава МИД Армении Зограб Мнацаканян намерен поставить вопрос о статусе и безопасности Нагорного Карабаха.

Глава МИД Азербайджана указал, что нынешнее состояние переговорного процесса по Нагорному Карабаху никуда не ведет: "Что такое безопасность в нашем понимании и понимании Армении? Есть понимание того, что в первую очередь, вооруженные силы должны вернуться в казармы. Да, безопасность важна. Но она важна и для Азербайджана, его населения в Карабахе. Беженцы из Нагорного Карабаха должны вернуться к нормальной жизни. Мы обратились к сопредседателям в связи с подготовкой доклада об оценке ситуации и решения вопроса безопасности. Для этого нужны серьезные предметные переговоры. Я думаю, что завтра мы откроем эти новые предметные переговоры", - заявил Э.Мамедъяров.