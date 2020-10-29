Лидер сепаратистов: Азербайджанская армия в 5 км от Шуши

Контрнаступательные операции, начатые азербайджанской армией уже более месяца назад, вынуждают врага поднять белый флаг

Контрнаступательные операции, начатые азербайджанской армией уже более месяца назад, вынуждают врага поднять белый флаг.

Как передает Report, лидер сепаратистов Нагорного Карабаха Араик Аратунян уже отказался от своей прежней риторики и признал поражение.

Аратюнян заявил в видеообращении, что азербайджанская армия находится в 5 километрах от Шуши.

Напомним, что ранее руководство Армении обосновало бегство своих войск с оккупированных территорий Азербайджана "тактическим отступлением". Однако последующие процессы, а также признания премьер-министра Армении Никола Пашиняна доказали, что враг убегает с поля боя.