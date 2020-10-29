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Лидер сепаратистов: Азербайджанская армия в 5 км от Шуши

Лидер сепаратистов: Азербайджанская армия в 5 км от Шуши Контрнаступательные операции, начатые азербайджанской армией уже более месяца назад, вынуждают врага поднять белый флаг
Нагорно-карабахский конфликт
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29 октября 2020 г. 21:55
Лидер сепаратистов: Азербайджанская армия в 5 км от Шуши

Контрнаступательные операции, начатые азербайджанской армией уже более месяца назад, вынуждают врага поднять белый флаг.

Как передает Report, лидер сепаратистов Нагорного Карабаха Араик Аратунян уже отказался от своей прежней риторики и признал поражение.

Аратюнян заявил в видеообращении, что азербайджанская армия находится в 5 километрах от Шуши.

Напомним, что ранее руководство Армении обосновало бегство своих войск с оккупированных территорий Азербайджана "тактическим отступлением". Однако последующие процессы, а также признания премьер-министра Армении Никола Пашиняна доказали, что враг убегает с поля боя.

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Версия на азербайджанском языке Separatçıların lideri: "Azərbaycan Ordusu Şuşanın 5 kilometrliyindədir"

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