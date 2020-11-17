Латвийский депутат: Армянская сторона вновь доказала, что она оккупант

"Очень жаль, что позиция Армении не позволила урегулировать армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт мирным путем"

"Очень жаль, что позиция Армении не позволила урегулировать армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт мирным путем".

Об этом Report заявил Депутат городской думы латвийского города Валмиера Вугар Эцманис.

"Причиной этому стал отказ от выполнения Арменией четырех резолюций Совета безопасности ООН на протяжении почти 30 лет. Латвия в вопросе нагорно-карабахского конфликта также официально придерживается позиции СБ ООН, согласно 4 резолюциям которых Армения должна была вывести свои оккупационные войска с территорий Азербайджана. Кроме того, разграбляя имущество Азербайджана при процессе освобождения оккупированных территорий, армянская сторона в очередной раз доказывает всему миру, что она оккупант. Они понимают и знают, что это не их земли. Иначе, они бы не стали вырубать леса, сжигать дома", - сказал он.

Депутат отметил, что Азербайджан в лице президента до последнего момента пытался добиться политического урегулирования конфликта, но позиция Армении полностью препятствовала этому.

"Очень надеюсь, что при посредничестве минской тройки Армения окончательно покинет Нагорный Карабах, не будет третьей войны и наступит долгожданный мир, который все люди ждут уже почти 30 лет. И если мы посмотрим на то, как развивается Азербайджан, то с уверенностью можно утверждать, что этот регион также будет процветающим и красивым", - уверен депутат.

В. Эцманис также отметил важность углубления двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Латвией по ряду вопросов, в частности, в сфере торговли и туризма.