Памятник Альберту Агарунову олицетворяет собой Нагорный Карабах

Предложение о возведении памятника национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову выдвинул командир его танковой бригады Гаджи Азимов.

Как сообщает Report, исполнение проекта было поручено ректором Азербайджанской академии художеств Омаром Эльдаровым педагогам Рахибу Гараеву и Замику Рзаеву.

Композиция памятника и идея принадлежат Омару Эльдарову, эскизная идея Рахибу Гараеву и Замику Рзаеву.

Памятник представляет собой образ Альберта Агарунова, выезжающего на танке из скалы, и олицетворяет Нагорный Карабах. Поскольку технически показать танк было сложно, было решено отобразить лишь его фрагмент, воспользовавшись скалой. Предложения о создании памятника поступали в течение года. Омар Эльдаров отобрал один из четырех эскизов. С апреля этого года приступили к созданию памятника. Для этого было выделено 40 000 манатов, которые пошли на закупку материалов. Что касается авторов, они отказались от гонорара и работали бесплатно.

Отметим, что открытие установленного в Наримановском районе Баку памятника состоится в октябре.

Альберт Агарунович Агарунов родился 5 апреля 1969 года в бакинском поселке Амираджан.

Он стал шехидом в боях за Шушу 8 мая 1992 года.

Напомним, что в Амираджанах, где родился национальный герой, есть носящие его имя школа и улица.

В этом году шехиду исполнилось бы 50 лет.