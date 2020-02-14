Президент Ильхам Алиев рассказал главе МККК о Дильгаме Аскерове и Шахбазе Гулиеве

14 февраля на прошедшей в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встрече с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев затронул вопрос удержания в заложниках Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

Как сообщает Report, глава государства отметил важность освобождения азербайджанских гражданских лиц Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, удерживаемых Арменией в заложниках, активизации усилий в этом направлении.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул необходимость в контексте армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта обмена всеми пленными и заложниками на гуманитарной основе по принципу "всех на всех".