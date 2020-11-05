О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ильхам Алиев о Пашиняне: встреча с ним не имеет никакого смысла

Ильхам Алиев о Пашиняне: встреча с ним не имеет никакого смысла "За последние два года у меня было много встреч с ним, но все они были абсолютно неэффективными и бессмысленными, за исключением первых встреч"
Нагорно-карабахский конфликт
428
5 ноября 2020 г. 14:54
Ильхам Алиев о Пашиняне: встреча с ним не имеет никакого смысла
0 : 00
0 : 00

"Недавно наши министры иностранных дел встретились в Женеве, и я думаю, что сейчас это правильный формат для контактов".

Как сообщает Report, об этом 4 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью испанскому информационному агентству EFE, отвечая на вопрос журналиста: "Готовы ли вы сейчас сесть за стол с Пашиняном или не видите в этом смысла?".

"Нет, это абсолютно бессмысленно. В последние два года у меня были многочисленные встречи с ним, однако все они оказались бесполезными и бессмысленными, за исключением первых встреч. Он обещал мне, что если Азербайджан предоставит ему время после “революции”, то он хорошо подготовится, упрочит свое положение в Армении в политическом отношении, после чего будет готов к конструктивной работе по выполнению основных принципов. Это – то, что он говорил мне в первые месяцы своего руководства Арменией. Однако спустя год, стал говорить совершенно иное. Он сказал, что нет ни сантиметра земли, который можно было бы возвратить Азербайджану. Сказал, что "Карабах – это Армения". Сказал, что Азербайджан должен вести переговоры с "руководством" пресловутой структуры в Нагорном Карабахе. Таким образом он сделал все возможное для нарушения переговорного процесса. Поэтому в настоящее время я не вижу смысла во встрече с ним", - заявил президент.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Paşinyan barədə: "Onunla görüşməkdə bir məna görmürəm"

Новости партнеров

Самое читаемое

Армяне бегут из Карабаха в Ереван с оружием
Армяне бегут из Карабаха в Ереван с оружием
4 ноября 2020 г. 17:11
Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    
Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    
1 ноября 2020 г. 18:06
Видеообращение главы сепаратистов в церкви в Шуше оказалось фальшивкой
Видеообращение главы сепаратистов в церкви в Шуше оказалось фальшивкой
1 ноября 2020 г. 15:39
Армения отправляет на войну в Карабах заключенных
Армения отправляет на войну в Карабах заключенных
30 октября 2020 г. 18:13
СМИ сообщили об уничтожении Араика Арутюняна
СМИ сообщили об уничтожении Араика Арутюняна
1 ноября 2020 г. 17:50
Пламенный кортеж или неудачная сходка: Жив ли Араик?
"Пламенный кортеж" или неудачная сходка: Жив ли Араик?
2 ноября 2020 г. 16:36
Армения охвачена предательством, дезертирством, хаосом и борьбой за власть 
Армения охвачена предательством, дезертирством, хаосом и борьбой за власть 
30 октября 2020 г. 13:11
Ильхам Алиев: Пять районов, можно сказать, освобождены от оккупации
Ильхам Алиев: Пять районов, можно сказать, освобождены от оккупации
31 октября 2020 г. 13:29
Кремль не удостоил Пашиняна ответом
Кремль не удостоил Пашиняна ответом
31 октября 2020 г. 12:54
 Уничтожены два армянских Града
Видео Уничтожены два армянских "Града"
1 ноября 2020 г. 17:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi