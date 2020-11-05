Ильхам Алиев о Пашиняне: встреча с ним не имеет никакого смысла

"За последние два года у меня было много встреч с ним, но все они были абсолютно неэффективными и бессмысленными, за исключением первых встреч"

"Недавно наши министры иностранных дел встретились в Женеве, и я думаю, что сейчас это правильный формат для контактов".

Как сообщает Report, об этом 4 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью испанскому информационному агентству EFE, отвечая на вопрос журналиста: "Готовы ли вы сейчас сесть за стол с Пашиняном или не видите в этом смысла?".

"Нет, это абсолютно бессмысленно. В последние два года у меня были многочисленные встречи с ним, однако все они оказались бесполезными и бессмысленными, за исключением первых встреч. Он обещал мне, что если Азербайджан предоставит ему время после “революции”, то он хорошо подготовится, упрочит свое положение в Армении в политическом отношении, после чего будет готов к конструктивной работе по выполнению основных принципов. Это – то, что он говорил мне в первые месяцы своего руководства Арменией. Однако спустя год, стал говорить совершенно иное. Он сказал, что нет ни сантиметра земли, который можно было бы возвратить Азербайджану. Сказал, что "Карабах – это Армения". Сказал, что Азербайджан должен вести переговоры с "руководством" пресловутой структуры в Нагорном Карабахе. Таким образом он сделал все возможное для нарушения переговорного процесса. Поэтому в настоящее время я не вижу смысла во встрече с ним", - заявил президент.