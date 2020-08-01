О нас
Report Georgia

Хулуси Акар: Мы рядом с Азербайджаном вчера, сегодня, завтра

Хулуси Акар: Мы рядом с Азербайджаном вчера, сегодня, завтра Азербайджанские тюрки – наши братья. Мы всегда говорим об этом, два государства - одна нация. Азербайджанцы - наши братья по крови. Мы едины и равны в печали и радости.
Нагорно-карабахский конфликт
1 августа 2020 г. 16:48
Хулуси Акар: Мы рядом с Азербайджаном вчера, сегодня, завтра

Азербайджанские тюрки – наши братья. Мы всегда говорим об этом, два государства - одна нация. Азербайджанцы - наши братья по крови. Мы едины и равны в печали и радости.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу Al Jazeera.

“20% азербайджанских земель уже 30 лет находятся под оккупацией Армении. Мы и вчера, и сегодня рядом с нашими азербайджанскими братьями в этой борьбе. Были вчера, есть сегодня, будем завтра. То, что мы делаем сегодня, не началось после атаки 12 июля. Это продолжение отношений между Турцией и Азербайджаном. Сухопутные и воздушные учения мы проводим каждый год”, - подчеркнул министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Dünən Azərbaycanın yanında olduq, bu gün varıq, sabah da olacağıq"

Новости партнеров

Самое важное

Запреты на въезд в страны: ограничения, применяемые в связи с коронавирусом
Запреты на въезд в страны: ограничения, применяемые в связи с коронавирусом
1 августа 2020 г. 16:39
В России завершены клинические испытания вакцины от COVID-19
В России завершены клинические испытания вакцины от COVID-19
1 августа 2020 г. 12:00
Хикмет Гаджиев: Провокация Армении обернулась полным фиаско - ИНТЕРВЬЮ
Хикмет Гаджиев: Провокация Армении обернулась полным фиаско - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:48
Движение общественного транспорта прекращено на два дня
Движение общественного транспорта прекращено на два дня
1 августа 2020 г. 00:04
В Азербайджане снижают заложенную в бюджете цену нефти
В Азербайджане снижают заложенную в бюджете цену нефти
31 июля 2020 г. 15:30
Самолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан
ФотоСамолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан
31 июля 2020 г. 12:06
СГБ Азербайджана арестовала супружескую чету, занимающуюся шпионажем
СГБ Азербайджана арестовала супружескую чету, занимающуюся шпионажем
30 июля 2020 г. 18:32
Предложения по пересмотру госбюджета на 2020 год представлены Кабмину
Предложения по пересмотру госбюджета на 2020 год представлены Кабмину
30 июля 2020 г. 17:03
По поручению президента в Азербайджан доставлены новые автомобили скорой медпомощи
По поручению президента в Азербайджан доставлены новые автомобили скорой медпомощи
30 июля 2020 г. 16:46
Ильхам Алиев дал поручение назвать улицу именем Полада Гашимова
Ильхам Алиев дал поручение назвать улицу именем Полада Гашимова
30 июля 2020 г. 15:07

Последние новости

17:14
В Азербайджане 279 новых случаев заражения Здоровье
17:05
В центре канадского города поднят флаг Азербайджана Диаспора
16:48
Хулуси Акар: Мы рядом с Азербайджаном вчера, сегодня, завтра Нагорно-карабахский конфликт
16:39
Запреты на въезд в страны: ограничения, применяемые в связи с коронавирусом Другие страны
16:18
Назван лучший сериал века Шоу-бизнес
15:30
В США за сутки выявили более 67 тысяч случаев коронавируса Другие страны
15:01
Россия с 15 августа возобновит авиасообщение с еще одной страной В регионе
14:52
В Израиле пройдет акция в поддержку Азербайджана Диаспора
14:45
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ  В регионе
14:30
Выяснилось, как туристы в разных странах будут путешествовать в августе Туризм
14:05
Резервный фонд президента увеличивается Финансы
13:57
Погода в Азербайджане на воскресенье Экология
13:33
Первая АЭС в арабском мире начала работу в ОАЭ Другие страны
13:30
Европейские спутники будут контролировать выбросы углекислого газа Экология
13:18
Бакинская полиция расследовала действия сотрудников патрульной службы Происшествия
Вся новостная лента