Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан распространила заявление

Азербайджан в апреле 2016 года при посредничестве соответствующих международных организаций предложил Армении освободить заложников и пленных по принципу "всех на всех" и возвращать взятых в заложники и пленных, а также тела в течение трех дней.

Об этом Report сообщили в Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Однако в последние дни в СМИ распространилась информация, что армянская сторона отмечает о якобы не готовности азербайджанской стороны к обмену взятых в заложники в 2014 году армянскими военнослужащими на территории оккупированного армянами Кельбаджарского района Азербайджана Дильгяма Аскерова и Шахбаза Гулиева на граждан Армении, армянских военнослужащих Карена Казаряна и Араика Казаряна.

Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджанской Республики в очередной раз заявляет, что на встречах руководителей Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, глав МИД, а также во время проведенных Госкомиссией в 2017 и 2018 годах обсуждений с соответствующими международными организациями, азербайджанская сторона неоднократного доводила до сведения противоположной стороны принципиальную позицию Азербайджанской Республики по поводу освобождения заложников и пленных по принципу "всех на всех".

11 сентября 2019 года Госкомиссия в очередной раз официально проинформировала соответствующие международные организации о готовности азербайджанской стороны обменять Дильгяма Аскерова и Шахбаза Гулиева на Карена Казаряна и Араика Казаряна.