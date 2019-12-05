​Главы МИД ОБСЕ обсудят нагорно-карабахское урегулирование

Глава МИД России Сергей Лавров в четверг примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в столице председательствующей в этом году в организации Словакии - Братиславе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, министерская встреча в Братиславе пройдёт под лозунгом "Ради народов, диалога и стабильности".

Основной темой заседания, как ожидается, станет урегулирование кризисных ситуаций на пространстве ОБСЕ - на Украине, в Нагорном Карабахе, Приднестровье.