 Наверх

Главы МИД ОБСЕ обсудят нагорно-карабахское урегулирование

​Главы МИД ОБСЕ обсудят нагорно-карабахское урегулирование

Глава МИД России Сергей Лавров в четверг примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в столице председательствующей в этом году в организации Словакии - Братиславе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, министерская встреча в Братиславе пройдёт под лозунгом "Ради народов, диалога и стабильности".

Основной темой заседания, как ожидается, станет урегулирование кризисных ситуаций на пространстве ОБСЕ - на Украине, в Нагорном Карабахе, Приднестровье.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!