Глава общины обратился к незаконно посещающим оккупированные территории Азербайджана

"Вымышленный, преступный режим хунты прибегает к различным провокациям, чтобы "легитимировать" результаты оккупации, воспрепятствовать возвращению азербайджанцев и держать под гнетом армянскую общину на оккупированных территориях Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил руководитель Общественного объединения "Азербайджанская община нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики" Турал Гянджалиев.

По его словам, для этого сепаратистский режим проводит т.н. "выборы": "Приглашая пару депутатов и представителей иностранного государства, они создают шоу о якобы визите представителей международных организаций в Нагорный Карабах. Но я могу с уверенностью сказать, что этот шаг армянского режима является провокационным и служит показателем отчаянной ситуации, в которую попал преступный режим. Их провокации не будут иметь никакого результата".

"Мы призываем незаконно посещающих оккупированные территории Азербайджана представителей международных организаций и медиа-органов, не совершать незаконные визиты на ныне оккупированные исконные территории Азербайджана. Эти визиты не имеют никакой правовой основы", - сказал Т.Гянджалиев.