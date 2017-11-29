Глава МИД Коста-Рики: Мы выступаем за мирное урегулирование карабахского конфликта и соблюдение резолюций Совбеза ООН

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Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Коста-Рика выступает за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта и соблюдение резолюций Совбеза ООН.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел и вероисповедания Республики Коста-Рика Мануэль Гонзалес Санз.

"Коста-Рика - мирная страна, и вопрос Нагорного Карабаха чувствителен. Мы верим в международное право, у нас нет вооруженных сил и мы опираемся на международное право, Устав Совета безопасности ООН и соблюдение резолюций Совбеза ООН. Поэтому мы поддерживаем мирное урегулирование всех конфликтов в мире. И нагорно-карабахский конфликт не исключение. Мы хотим мира во всем мире, проблемы должны решаться путём переговоров", - заявил Санз.