Глава МИД Коста-Рики: Мы выступаем за мирное урегулирование карабахского конфликта и соблюдение резолюций Совбеза ООН

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Коста-Рика выступает за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта и соблюдение резолюций Совбеза ООН.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел и вероисповедания Республики Коста-Рика Мануэль Гонзалес Санз.
"Коста-Рика - мирная страна, и вопрос Нагорного Карабаха чувствителен. Мы верим в международное право, у нас нет вооруженных сил и мы опираемся на международное право, Устав Совета безопасности ООН и соблюдение резолюций Совбеза ООН. Поэтому мы поддерживаем мирное урегулирование всех конфликтов в мире. И нагорно-карабахский конфликт не исключение. Мы хотим мира во всем мире, проблемы должны решаться путём переговоров", - заявил Санз.