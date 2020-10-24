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Генпрокуратура Азербайджана предупредила пользователей соцсетей

Генпрокуратура Азербайджана предупредила пользователей соцсетей Генпрокуратура Азербайджана призывает пользователей социальных сетей и представителей средств массовой информации не допускать такого рода действия с учетом военного положения в нашей стране
Нагорно-карабахский конфликт
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24 октября 2020 г. 16:57
Генпрокуратура Азербайджана предупредила пользователей соцсетей

Начиная с 27 сентября успешные контрнаступательные операции во всем направлениям фронта Азербайджанская Армия наносит сокрушительные удары по противнику.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, по телевидению и на официальных страницах в социальных сетях президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев регулярно информируют наших граждан об освобожденных от вражеской оккупации городах и селах, захваченных боевых позициях, военной технике и боеприпасах.

Наряду с этим, наши граждане в течение дня регулярно официально информируются Министерством обороны об успешных военных операциях Азербайджанской Армии и перемещениях на передовой.

"Однако наблюдаются попытки некоторых пользователей социальных сетей и представителей средств массовой информации опережая события распространять фото, видео, и информацию об освобождении от оккупации тех или иных населенных пунктов Азербайджанской Армией и других операциях, а также свои суждения о направлении боевых операций и текущей ситуации. Подобные действия не только способствуют получению информации врагом, но и ставят под угрозу жизни наших военнослужащих. Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики призывает пользователей социальных сетей и представителей средств массовой информации не допускать такого рода действия с учетом военного положения в нашей стране. Напоминаем, что за подобные действия предусмотрена ответственность в рамках законодательства", - отмечается в сообщении.

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