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ЕС выделил 3 млн евро помощи пострадавшим в результате конфликта в Карабахе

ЕС выделил 3 млн евро помощи пострадавшим в результате конфликта в Карабахе Европейский союз выделил 3 млн евро чрезвычайной помощи пострадавшим в результате нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт
19 ноября 2020 г. 13:01
ЕС выделил 3 млн евро помощи пострадавшим в результате конфликта в Карабахе
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Европейский союз выделил 3 млн евро чрезвычайной помощи пострадавшим в результате нагорно-карабахского конфликта. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

"Еврокомиссия объявила о выделении дополнительных 3 млн евро на гуманитарную поддержку для обеспечения жизненно важной помощи гражданским лицам, наиболее пострадавшим в результате конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него. Это финансирование идет в дополнение к €900 тыс., выделенным с начала октября, когда начались боевые действия", - отмечает ЕК.

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Версия на английском языке EU allocates €3 mln in emergency aid for victims of Karabakh conflict
Версия на азербайджанском языке Aİ Qarabağ münaqişəsindən zərər çəkənlərə 3 milyon avro ayırıb

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