ЕС выделил 3 млн евро помощи пострадавшим в результате конфликта в Карабахе

Европейский союз выделил 3 млн евро чрезвычайной помощи пострадавшим в результате нагорно-карабахского конфликта

Европейский союз выделил 3 млн евро чрезвычайной помощи пострадавшим в результате нагорно-карабахского конфликта. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

"Еврокомиссия объявила о выделении дополнительных 3 млн евро на гуманитарную поддержку для обеспечения жизненно важной помощи гражданским лицам, наиболее пострадавшим в результате конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него. Это финансирование идет в дополнение к €900 тыс., выделенным с начала октября, когда начались боевые действия", - отмечает ЕК.