Американский эксперт: МГ ОБСЕ стала инструментом борьбы Еревана за сохранение статус-кво

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Европейские организации безопасности и НАТО должны прилагать согласованные усилия для установления прочного мира на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом пишет американский политолог, профессор Университета Маркетт (Висконсин) Питер Тейс в своей статье, опубликованной в издании Emerging Europe.

"Несмотря на то, что формат переговоров остался неизменным, идущие переговоры между обеими странами, организованные сопредседателями Минской группы ОБСЕ, не принесли ощутимых результатов; тем не менее, у нас есть новый импульс в переговорном процессе. Прежде всего, необходимо обеспечить полный территориальный суверенитет Азербайджана и убедить международное сообщество оказать давление на Армению, чтобы она вывела свои войска из Кельбаджарского, Лачинского, Губадлинского, Джебраильского, Зангиланского, Агдамского, Физулинского районов", - пишет П.Тейс.

По его мнению, без существенных действий Армении в вопросе вывода своих войск и искренней доброй воли в противодействии эскалации ежедневных вооруженных провокаций на линии соприкосновения с азербайджанскими солдатами невозможно установить мир на Южном Кавказе.

Он указывает, что продолжающиеся столкновения на азербайджанских землях все больше усложняются, затрагивая все его население, приведя к стагнации экономики во всем регионе, экологической катастрофе на оккупированных азербайджанских территориях и неудачам в развитии национальной экономики Армении.

"Премьер-министр (Армении - ред.) Никол Пашинян недавно выступил с заявлением, выступая за "атмосферу мира", однако мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта невозможно без полного вывода оккупационных армянских войск с территорий Азербайджана и организации возвращения изгнанных азербайджанцев на эти земли", - пишет П.Тейс.

"Европейские организации безопасности и НАТО должны прилагать согласованные усилия для установления прочного мира на Кавказе и устранения сохраняющихся последствий кровавого конфликта, который разразился, когда рухнул железный занавес и Германия воссоединилась. Ереван необходимо убедить принять график действий, который может повысить уровень доверия к будущим переговорам с Азербайджаном", - считает эксперт.

"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ стали инструментом борьбы Еревана за сохранение своего постоянного статус-кво", - отмечается в статье.