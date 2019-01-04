 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Действующий председатель ОБСЕ планирует посетить Азербайджан

    © osce.org (Tomas Bokor)

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак планирует посетить Азербайджан и Армению для обсуждения нагорно-карабахского урегулирования. 

    Как сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники, визит в регион запланирован на середину февраля. 

    Напомним, основными приоритетами председательства Словакии в ОБСЕ будут урегулирование затяжных конфликтов в регионе и содействие в предотвращении конфликтов на пространстве организации.

    Ранее сообщалось, что председательство Словакии в ОБСЕ намерено активно участвовать в содействии нагорно-карабахскому урегулированию

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi