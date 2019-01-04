Действующий председатель ОБСЕ планирует посетить Азербайджан

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак планирует посетить Азербайджан и Армению для обсуждения нагорно-карабахского урегулирования.
Как сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники, визит в регион запланирован на середину февраля.
Напомним, основными приоритетами председательства Словакии в ОБСЕ будут урегулирование затяжных конфликтов в регионе и содействие в предотвращении конфликтов на пространстве организации.
Ранее сообщалось, что председательство Словакии в ОБСЕ намерено активно участвовать в содействии нагорно-карабахскому урегулированию.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости