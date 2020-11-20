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Боб Блэкмен: Мы рады возвращению Нагорного Карабаха Азербайджану

Боб Блэкмен: Мы рады возвращению Нагорного Карабаха Азербайджану Председатель группы дружбы с Азербайджаном в парламенте Великобритании Боб Блэкмен направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Нагорно-карабахский конфликт
20 ноября 2020 г. 15:38
Боб Блэкмен: Мы рады возвращению Нагорного Карабаха Азербайджану

Председатель группы дружбы с Азербайджаном в парламенте Великобритании Боб Блэкмен направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент.

Как председатель межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан поздравляю Вас с подписанием исторического мирного соглашения.

Межпарламентская группа дружбы Великобритания-Азербайджан искренне приветствует это мирное соглашение, которое предусматривает возвращение исторических земель Азербайджана.

Мы также рады известию о том, что в соответствии с новым соглашением Нагорный Карабах будет возвращен Азербайджану и Армения в течение нескольких недель выведет свои вооруженные силы из прилегающих территорий.

Господин президент, мы поздравляем Вас и азербайджанский народ с проявлением сдержанности и решимости во время конфликта. Мы, как друзья Азербайджана в парламенте Великобритании, еще раз подчеркиваем, что продолжим наши усилия по пропаганде этого конфликта и доведению до мирового сообщества справедливой позиции Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Bob Bləkmən: "Dağlıq Qarabağın Azərbaycana qaytarılmasından məmnunuq"

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