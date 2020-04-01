Азербайджанская община Нагорного Карабаха сделала заявление в связи с т.н. "выборами"

Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики распространила заявление в связи с т.н. "выборами", проведенными на оккупированных территориях нашей страны.

Как передает Report, в заявлении говорится:

"31 марта 2020-го года в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики состоялось очередное "выборное шоу" под названием "президентские и парламентские выборы". Этот шаг захватнической Армении и ее приспешника – оккупантского режима – незаконен, не имеет никаких юридических оснований, является большим пятном на демократии и выборах.

В то время как весь мир столкнулся с пандемией коронавируса (COVID-19), а жизням людей грозит опасность, Армения и захватнический режим остаются верны своему коварству и даже в таких условиях продолжают незаконную деятельность и устраивают шоу под названием "выборы". Это является очередным показателем "ценностей", на которые опирается Армения и ее марионеточная структура, а также "отношения" к членам армянской общины, демонстрирует сколь незначительны для режима жизнь и судьба этих людей. Мы полагаем, что проживающие в Нагорном Карабахе армяне наконец-то поймут, что являются инструментом в руках Армении и захватнического режима, которые вместо того, чтобы заботиться о людях, защищать от угрозы пандемии, превращают в жертв фальшивых игр.

Сообщаем, что подобные незаконные "выборы" ранее были осуждены такими международными организациями как ООН, ОБСЕ и др., и международной общественностью, заявлялась неприкосновенность признанных на международном уровне границ Азербайджана.

Эти незаконные выборы – еще один удар по переговорному процессу и служат ухудшению ситуации".