Армянские ВС подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения Азербайджана

Армянские ВС подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения Азербайджана

26 октября в 08:05 Вооруженные силы Армении нарушили новое гуманитарное прекращение огня и со стороны Лачина обстреляли подразделения Азербайджанской армии, расположенные в селе Сафиян Лачинского района.

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26 октября в 08:05 Вооруженные силы Армении нарушили новое гуманитарное прекращение огня и со стороны Лачина обстреляли подразделения Азербайджанской армии, расположенные в селе Сафиян Лачинского района. Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Armenian armed forces fire at Azerbaijani units

Версия на азербайджанском языке Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələrimizi artilleriya atəşinə tutub