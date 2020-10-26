Армянские ВС подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения Азербайджана  

26 октября в 08:05 Вооруженные силы Армении нарушили новое гуманитарное прекращение огня и со стороны Лачина обстреляли подразделения Азербайджанской армии, расположенные в селе Сафиян Лачинского района.
Армянские ВС подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения АзербайджанаАрмянские ВС подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения Азербайджана 26 октября в 08:05 Вооруженные силы Армении нарушили новое гуманитарное прекращение огня и со стороны Лачина обстреляли подразделения Азербайджанской армии, расположенные в селе Сафиян Лачинского района.
Нагорно-карабахский конфликт
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26 октября 2020 г. 08:18
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Версия на английском языке Armenian armed forces fire at Azerbaijani units
Версия на азербайджанском языке Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələrimizi artilleriya atəşinə tutub