Армянские вооруженные подразделения 16 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 16 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Вазашен Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района, - позиции, расположенные в селе Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Позиции наших ВС Азербайджана были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шихлар Агдамского района, Гараханбейли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ходжавендского района.