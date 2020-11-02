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Армяне признали гибель "замминистра обороны" сепаратистов

Армяне признали гибель "замминистра обороны" сепаратистов Армения признала смерть "замминистра обороны" сепаратистского режима Нагорного Карабаха полковника Артура Саркисяна.
Нагорно-карабахский конфликт
2 ноября 2020 г. 17:49
Армяне признали гибель замминистра обороны сепаратистов

Армения признала смерть "замминистра обороны" сепаратистского режима Нагорного Карабаха полковника Артура Саркисяна.

Как передает Report, информацию распространил "Спутник Армении".

Его имя числится в опубликованном минобороны Армении очередном списке военнослужащих, уничтоженных в ходе боев в зоне карабахского конфликта.

Полковник Саркисян был "назначен" на должность "замминистра" 4 июля 2020 года.

Напомним, что в пресс-службе минобороны Азербайджана о ликвидации Артура Саркисяна сообщили 29 октября.

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Версия на английском языке Killed colonel was separatists' "deputy defense minister"
Версия на азербайджанском языке Məhv edilən polkovnik separatçıların “müdafiə nazirinin müavini” imiş

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