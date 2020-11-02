Армяне признали гибель "замминистра обороны" сепаратистов

Армения признала смерть "замминистра обороны" сепаратистского режима Нагорного Карабаха полковника Артура Саркисяна.
Как передает Report, информацию распространил "Спутник Армении".
Его имя числится в опубликованном минобороны Армении очередном списке военнослужащих, уничтоженных в ходе боев в зоне карабахского конфликта.
Полковник Саркисян был "назначен" на должность "замминистра" 4 июля 2020 года.
Напомним, что в пресс-службе минобороны Азербайджана о ликвидации Артура Саркисяна сообщили 29 октября.