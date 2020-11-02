Армяне признали гибель "замминистра обороны" сепаратистов

Армения признала смерть "замминистра обороны" сепаратистского режима Нагорного Карабаха полковника Артура Саркисяна.

Армения признала смерть "замминистра обороны" сепаратистского режима Нагорного Карабаха полковника Артура Саркисяна.

Как передает Report, информацию распространил "Спутник Армении".

Его имя числится в опубликованном минобороны Армении очередном списке военнослужащих, уничтоженных в ходе боев в зоне карабахского конфликта.

Полковник Саркисян был "назначен" на должность "замминистра" 4 июля 2020 года.

Напомним, что в пресс-службе минобороны Азербайджана о ликвидации Артура Саркисяна сообщили 29 октября.