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    Армяне обстреляли в Газахе экскаватор, прострелено стекло кабины - ФОТО

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Газахском и Агстафинском районах в направлении пограничных боевых пунктов, осуществляющих служебно-боевую деятельность на линии соприкосновения, продолжаются случаи нарушения вооруженными силами Армении режима прекращения огня.

    Как сообщили Report в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, сегодня в 11:20 и 11:40 подразделениями вооруженных сил Армении был открыт огонь из 7,62-мм пулемета ПК  и 12,7-мм пулемета ДШК  по управляемому гражданским лицом экскаватору, выполняющим инженерные работы за боевым пунктом, в результате 6 пуль угодили в ковш и другие части экскаватора, разбито стекло кабины.

    Во время инцидента никто не пострадал.

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