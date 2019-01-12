Армяне обстреляли в Газахе экскаватор, прострелено стекло кабины - ФОТО

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Газахском и Агстафинском районах в направлении пограничных боевых пунктов, осуществляющих служебно-боевую деятельность на линии соприкосновения, продолжаются случаи нарушения вооруженными силами Армении режима прекращения огня.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, сегодня в 11:20 и 11:40 подразделениями вооруженных сил Армении был открыт огонь из 7,62-мм пулемета ПК и 12,7-мм пулемета ДШК по управляемому гражданским лицом экскаватору, выполняющим инженерные работы за боевым пунктом, в результате 6 пуль угодили в ковш и другие части экскаватора, разбито стекло кабины.

Во время инцидента никто не пострадал.