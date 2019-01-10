 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Армяне нарушили перемирие 30 раз за сутки

    Баку. 10 января. REPORT.AZ / Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз.

    Об этом сообщили Report в министерстве обороны.

    С позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы, Джафарли Газахского района, Коханеби, Мунджуглу Товузского района, Заманлы Гедабекского района.

    Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар Агдамского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Агдамского районов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi