Армяне нарушили перемирие 30 раз за сутки

Баку. 10 января. REPORT.AZ / Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз.

Об этом сообщили Report в министерстве обороны.

С позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы, Джафарли Газахского района, Коханеби, Мунджуглу Товузского района, Заманлы Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар Агдамского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Агдамского районов.