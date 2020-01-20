Армяне нарушили режим прекращения огня 24 раза

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Беркабер Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Гызылгаджылы Газахского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Аджарлы, Мерзили Агдамского района, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.