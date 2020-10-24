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Алиев: Проблема в том, что в Армении прививается ненависть к Турции и Азербайджану

Алиев: Проблема в том, что в Армении прививается ненависть к Турции и Азербайджану 40 тысяч азербайджанцев, которые проживали в Нагорном Карабахе, в основном в Шуше, а также столице – Ханкенди, полностью подверглись этнической чистке
Нагорно-карабахский конфликт
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24 октября 2020 г. 16:51
Алиев: Проблема в том, что в Армении прививается ненависть к Турции и Азербайджану

Конфликт начался после того, как финансируемые националистами из Армении сепаратисты в Нагорном Карабахе дали старт плану по отделению от Азербайджана. Во времена Советского Союза они не могли сделать этого с правовой точки зрения. Поэтому они начали совершать погромы на территории Нагорного Карабаха и на территории Армении.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью французской газете Le Figaro, отвечая на реплику корреспондента "у армян нет доверия, они говорят, что не смогут жить на территории Азербайджана, потому что боятся за свою жизнь".

Напомнив, что первыми жертвами войны и столкновений в Нагорном Карабахе стали азербайджанцы, глава государства сказал: "40 тысяч азербайджанцев, которые проживали в Нагорном Карабахе, в основном в Шуше, а также столице – Ханкенди, полностью подверглись этнической чистке. Затем этнической чистке подверглись, были изгнаны проживающие в Армении 250 тысяч азербайджанцев, многие из них были убиты. Такие столкновения происходили везде – в Ереване, других городах Армении, в Нагорном Карабахе. Поэтому это не должно стать причиной как таковой для того, чтобы люди не могли помириться".

Президент Ильхам Алиев, продолжая тему, привел в пример неоднократные войны между Францией и Германией, Вторую Мировую войну. Он отметил, что спустя 20 лет между Западной Германией и Советским Союзом установились хорошие отношения и сейчас никто не вспоминает об этом.

"Цивилизованный мир должен быть таким. Проблема в том, что в Армении прививается ненависть. Они прививают историческую ненависть к Турции и Азербайджану. Бывший президент Армении Кочарян открыто заявил, что азербайджанцы и армяне не могут жить вместе. Но посмотрите, как они живут вместе в Грузии. В некоторых селах Грузии азербайджанцы и армяне проживают рядом. То же самое и в России. В Азербайджане проживают тысячи армян. Почему это невозможно в Нагорном Карабахе? Считаю, что раны, нанесенные войной, нужно заживлять политической мудростью, политической волей. После завершения этой активной, горячей фазы конфликта обе стороны должны внести большой вклад, чтобы сделать все возможное для исцеления этих ран", - добавил президент Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Onlar Türkiyəyə və Azərbaycana qarşı tarixi nifrət aşılayırlar"

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