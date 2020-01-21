Жители поселка Бина: Из-за затопления мы входим в дома через окна - ВИДЕО

Жители поселка Бина Хазарского района города Баку жалуются на отсутствие канализационной системы и затопление дворов дождевой водой.

Как сообщили Report жалобщики, в дождливую погоду находиться в домах практически невозможно.

"Вода поднимается чуть ли не до лестниц. Дошло до того, что нам приходится входить в дома через окна. И все из-за того, что в поселке нет канализационной системы, а ее сюда просто необходимо провести. Нам уже 2-3 года дают обещания, однако никто не принимает конкретных мер. Дороги в ужасном состоянии. Во всем поселке аналогичная ситуация", - заявили жители поселка.

Report связался с руководителем пресс-службы ОАО "Азерсу" Анаром Джабраиллы, который сообщил, что в прошлом году в поселке Бина было проведено более 40 км водопроводных линий.

"Будет ли проведена канализационная система, пока неизвестно. Что касается проведения водопроводных линий, то процесс продолжится и в этом году. На данный момент 30% населенного пункта обеспечено централизованной линией водоснабжения. Что же касается затопления дворов дождевой водой, этот вопрос должен рассматриваться комиссией по чрезвычайным ситуациям при ИВ Хазарского района", - отметил А.Джабраиллы.

Несмотря на неоднократные звонки в ИВ Хазарского района и поселковый муниципалитет, получить ответы на наши вопросы не удалось.