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Жители Баку: США намеренно распространили коронавирус - ВИДЕООПРОС

Жители Баку: США намеренно распространили коронавирус - ВИДЕООПРОС
Участникам опроса задавали два вопроса
© Report

Охватившая мир эпидемия коронавируса продолжает уносить жизни. Число носителей вируса неуклонно растет и уже превышает 83 тысячи человек. От коронавирусной инфекции уже умерли 2 858 человек. 

Эпидемия охватила и соседний Иран, где наблюдается постоянный рост числа заразившихся и умерших от этого вируса. 

В Азербайджане десятки человек с подозрением на коронавирус размещены в Клиническом медцентре №1, Астаринском и Джалилабадском ЦРБ.

В настоящее время лечение этих людей продолжается.

Сотрудники Report провели среди жителей столицы опрос, чтобы узнать мнение людей в связи с коронавирусом. Участникам опроса задавали два вопроса:

- Что из себя представляет коронавирус: искусственно созданное оружие массового поражения или болезнь XXI века? 

- Как вы защищаетесь от вируса и простуды?

Видео: Вугар Ханларов

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