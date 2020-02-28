Жители Баку: США намеренно распространили коронавирус - ВИДЕООПРОС

Охватившая мир эпидемия коронавируса продолжает уносить жизни. Число носителей вируса неуклонно растет и уже превышает 83 тысячи человек. От коронавирусной инфекции уже умерли 2 858 человек.
Эпидемия охватила и соседний Иран, где наблюдается постоянный рост числа заразившихся и умерших от этого вируса.
В Азербайджане десятки человек с подозрением на коронавирус размещены в Клиническом медцентре №1, Астаринском и Джалилабадском ЦРБ.
В настоящее время лечение этих людей продолжается.
Сотрудники Report провели среди жителей столицы опрос, чтобы узнать мнение людей в связи с коронавирусом. Участникам опроса задавали два вопроса:
- Что из себя представляет коронавирус: искусственно созданное оружие массового поражения или болезнь XXI века?
- Как вы защищаетесь от вируса и простуды?
Видео: Вугар Ханларов