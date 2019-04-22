Жители Баку обеспокоены нападением бездомных собак - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Нападение уличной собаки на ребенка в поселке Сулутепе Бинагадинского района Баку вновь вернул на повестку вопрос обезвреживания бездомных собак.

Жители столицы поделились Report своими мыслями по этому поводу, заявив, что бездомные собаки превратились в серьезную угрозу как для них самих, так и для их детей.

Они отметили, что из-за бездомных собак сталкиваются с проблемами, когда провожают и встречают своих детей со школы: "Мы боимся, что в любой момент на нас могут напасть уличные собаки. Иногда, собаки стаями нападают на дворы. Мы даже боимся выходить на улицу и оставлять детей во дворе без присмотра. Хотелось бы, чтобы были приняты меры для обезвреживания бездомных собак. Мы не хотим истребления собак, мы желаем решения проблемы. Этим не только удастся решить проблему, но и спасти собак от холода".

Отметим, что за первый квартал этого года в Азербайджане 4909 человек обратились в соответствующие медицинские учреждения с различными травмами и укусами. Согласно статистике на этот год, ежедневно в стране в среднем 54 человека подвергаются нападению собак.

Отметим, что в поселке Сулутепе Бинагадинского района Гусейн Гисмет оглу Мамишов 2015 г.р. подвергся нападению собаки. У ребенка разодрана щека. Врачам удалось восстановить щеку. Немногим ранее укушенный собакой житель агстафинского села Юхары Гейджели Джавид Гасанли 1998 г.р. скончался.