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    Женская радость вышедших на волю - ФОТОРЕПОРТАЖ

    В учреждении отбывания наказания для женщин №4 завершено исполнение распоряжения о помиловании© Report/ Elchin Murad

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/В учреждении отбывания наказания для женщин №4 Пенитенциарной службы министерства юстиции завершено исполнение подписанного президентом Ильхамом Алиевым распоряжения "О помиловании ряда осужденных по случаю 100-летия АДР".

    Report представляет подготовленный в учреждении фоторепортаж с мероприятия по исполнению распоряжения о помиловании.

    Отметим, что на проведенном мероприятии выступили омбудсмен Эльмира Сулейманова, руководство учреждения и другие. Из учреждения было освобождено 8 женщин.

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