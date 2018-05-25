Женская радость вышедших на волю - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/В учреждении отбывания наказания для женщин №4 Пенитенциарной службы министерства юстиции завершено исполнение подписанного президентом Ильхамом Алиевым распоряжения "О помиловании ряда осужденных по случаю 100-летия АДР".

Report представляет подготовленный в учреждении фоторепортаж с мероприятия по исполнению распоряжения о помиловании.

Отметим, что на проведенном мероприятии выступили омбудсмен Эльмира Сулейманова, руководство учреждения и другие. Из учреждения было освобождено 8 женщин.