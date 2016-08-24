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    Землетрясение в Италии - ФОТО - ВИДЕО

    Число погибших на данный момент возросло до 14 человек

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в районе итальянского города Аматриче в центральной части Италии.

    Как передает Report, мэр города Серджио Пироцци, выступая по телевидению, сообщил, что в городе наблюдаются серьезные повреждения зданий, под обломками строений могут находиться люди, возможно, пострадал мост.

    Число погибших на данный момент при землетрясении в Италии возросло до 14 человек.

    По предварительным данным, в городе Аккумоли погибли не менее шести человек, еще двое погибли в Аркуата-дель-Тронто и пятеро в Аматриче. Кроме того, в городке Пескара-дель-Тронто погиб ребенок.

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