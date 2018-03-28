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    Завершено строительство мечети "Гаджи Джавад" - ФОТОРЕПОРТАЖ

    До конца марта планируется сдать мечеть в пользование© Report/ Elchin Murad

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Завершилось строительство возводимой на территории Ясамальского района Баку мечети "Гаджи Джавад".

    Как сообщает Report, в здании, расположенном на улице А.М.Шарифзаде ведутся последние завершающие работы.

    До конца марта планируется сдать мечеть в пользование.

    Мечеть "Гаджи Джавад", построенная по поручению президента Ильхама Алиева, имеет один купол и один минарет, высота которого 29 метров и 80 сантиметров. Высота здания самой мечети составляет 18 метров. 

    В отличие от старой мечети, в новой мечети построено здание управления, которого не было в старой мечети. Мечеть была построена на территории 14 соток, площадь комплекса равна 400 кв. метрам, одновременно здесь смогут совершать молитву 550-600 человек. Первый этаж предназначен для совершения молитв мужчинами, второй этаж - женщинами.

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