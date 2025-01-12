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Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть

Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть Всегда говорили, кого Бог хранит, того и огонь не обожжет. В этот раз я своими глазами увидел, как Бог нас защитил.
Мультимедиа
12 января 2025 г. 13:54
Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть

Всегда говорили, кого Бог хранит, того и огонь не обожжет. В этот раз я своими глазами увидел, как Всевышний нас защитил.

Об этом в видеоинтервью Report рассказал Нуруллах Сираджов, выживший в авиакатастрофе возле города Актау в Казахстане.

По его словам, во время крушения самолета он оставался в ясном уме и стал свидетелем всего происходящего.

"Мы с женой летели к сыну, который живет в Грозном. Когда самолет впервые подвергся атаке, я ощутил пламя огня под ногами и подумал, что ранен. Я пытался успокоить жену, однако волнение меня не покидало. Я расстегнул ремень безопасности, посмотрел под ноги - ничего нет, пол самолета был в порядке. Только я снова откинулся на сиденье, как последовал еще более сильный удар в заднюю часть самолета. Стюардессы пытались успокоить пассажиров и объявили, что мы садимся в Грозном. Самолет снижался... я видел, что мы уже прибываем, в окно я видел здание аэропорта, полосы, самолеты. Представьте, что смотрите вниз с 10-этажного здания. Мы были так близко к земле и были уверены, что приземляемся именно здесь", - рассказывает Сираджов.

По его словам, в этот момент самолет неожиданно набрал скорость и взлетел.

"В этот момент стюардесса порекомендовала сложить все мягкое и прижаться лбом к сиденью, закрыв глаза. У меня была толстая куртка, я сложил ее и отдал жене, сказал не двигаться до конца, как по инструкции. Мне даже в голову не приходило бояться, я думал только о жене. И тут я почувствовал, как самолет с ужасным ударом и звуком рухнул на землю. Подумал, наверное, он разлетелся на части", - отметил очевидец инцидента.

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Версия на английском языке AZAL survivor reveals details of plane crash for first time that Russia couldn't hide
Версия на азербайджанском языке Vurulan AZAL təyyarəsində Rusiyanın gizlədə bilmədiyi o anlar: sağ qalan sərnişin ilk dəfə açıqladı

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