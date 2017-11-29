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    Восхитившая Иванку Трамп юная азербайджанская изобретательница: GES - золотой ключ для моих будущих успехов - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

    Рейхан Джамалова: Устройство имеет значение больше для стран с преобладанием муссонного климата© Report

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Главный советник и дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп, принимавшая участие в Глобальном саммите предпринимательства (GES) в Индии, поделилась мнением об изобретении 15-летней азербайджанки Рейхан Джамаловой. И. Трамп отметила, что устройство Rainergy принесет большую пользу обществу.

    Отвечая на вопросы Report, Рейхан Джамалова рассказала о своем изобретении и GES. По ее словам, инвесторы уже выдвинули предложения по массовому производству Rainergy.

    Юная изобретательница отметила, что устройство, составляющее в высоту 9 м, имеет значение больше для стран с преобладанием муссонного климата.

    "Заполняющая резервуар дождевая вода за счет высокой скорости и давления приводит в движение генератор. Вырабатываемая при этом энергия накапливается в аккумуляторе, и в случае необходимости люди могут использовать эту энергию".

    "Мои ожидания от GES высоки. Это золотой ключ для моих будущих успехов", - сказала Рейхан.

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