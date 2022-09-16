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Ветеран ССН: Внимание государства и любовь народа всегда вдохновляли Азербайджанскую армию

Ветеран ССН: Внимание государства и любовь народа всегда вдохновляли Азербайджанскую армию "Доблесть, проявленная Азербайджанской армией в 44-дневной Отечественной войне, а также достойные контрмеры нашей армии на провокации, совершенные Вооруженными силами Армении 12 сентября, еще раз показывают, что наша борьба с незапамятных времен является
Мультимедиа
16 сентября 2022 г. 18:58
Ветеран ССН: Внимание государства и любовь народа всегда вдохновляли Азербайджанскую армию

"Доблесть, проявленная Азербайджанской армией в 44-дневной Отечественной войне, а также достойные контрмеры нашей армии на провокации, совершенные Вооруженными силами Армении 12 сентября, еще раз показывают, что наша борьба с незапамятных времен является праведной. Внимание государства и любовь народа всегда вдохновляли Азербайджанскую армию".

Об этом сказал Report ветеран Сил специального назначения Азербайджанской армии, участник Отечественной войны Ибрагим Гасанов.

По его словам, одним из ключевых факторов в победе и достойном отпоре врагу является доверие президента, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева и азербайджанского народа армии.

"Будь то во время 44-дневной войны или в другое время вера в армию и моральная поддержка, оказанная нам в период предотвращения провокаций противника, приводили к нашей победе. Как вам известно, во время войны даже в армянских СМИ публиковались статьи о мощи нашей армии. Противник признавал, что азербайджанские военнослужащие не отступали даже получив ранение, наоборот вынуждали отступать нас (армянских военнослужащих - ред.). Так было всегда. Потому что мы не захватывали чью-либо землю. Каждый готов отдать жизнь за территориальную целостность Азербайджана", - отметил И.Гасанов.

Ветеран, который является уроженцем Физулинского района, сказал, что с детства питал ненависть к врагу и желал освободить от оккупации наши земли.

"Мне было семь лет, когда нам пришлось покинуть Физули. С тех пор я мечтал стать военным и отомстить за наших шехидов. Тринадцать лет я прослужил в Силах специального назначения Азербайджанской армии. Во время Отечественной войны я желал лишь одного - стать шехидом, вкусив радость победы. Слава Всевышнему, нам довелось испытать эту радость. Мне посчастливилось лично принять участие в освобождении родного Физули", - подчеркнул он.

Трудоустроенный в Агентство DOST (Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения) И.Гасанов также рассказал о внимании и заботе, проявленных к ним со стороны президента Ильхама Алиева:

"Мы всегда чувствуем внимание президента Ильхама Алиева и Мехрибан ханум Алиевой. Ярким примером можно указать тот факт, что руководство нашего государства постоянно встречается с семьями шехидов и ветеранов, интересуется их проблемами. Азербайджанская армия всегда черпала силы от этого внимания и любви народа, всегда смотрела врагу прямо в глаза и давала ему достойный отпор. Ненавистный враг знает нашу силу. Поэтому мы готовы в любой момент дать бой и предотвратить любые провокации", - добавил Ибрагим Гасанов.

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Версия на азербайджанском языке XTQ-də xidmət etmiş qazi: "Azərbaycan Ordusu dövlətin diqqətindən və xalqın sevgisindən hər zaman güc alıb"

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