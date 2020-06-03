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В Нью-Йорке разграблены брендовые магазины - ВИДЕО

В Нью-Йорке разграблены брендовые магазины - ВИДЕО

© Report

В американском городе Нью-Йорк разграблены магазины знаменитых брендов, телефонные магазины, крупные сети маркетов.

Как передает спецкор Report, это зарегистрировано в ходе акций протеста против гибели при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, подозревавшегося в использовании фальшивых купюр.

На улицах Нью-Йорка сейчас можно стать свидетелем зрелищ, которые чаще можно увидеть в фильмах. От действий демонстрантов пострадали расположенные на Манхэттене магазины знаменитых брендов, крупные сети маркетов, магазины телефонов, золота и часовых компаний. Демонстранты сломали специальными молотками стекла и пробрались в магазины, за короткое время украв товаров на сотни тысяч долларов.

Полиция Нью-Йорка схватила часть мародеров.

Губернатор штата Эндрю Куомо объявил в городе комендантский час с 22:00 до 05:00, однако демонстранты проигнорировали это. В результате, столкновения между полицией и демонстрантами продлились до утра.

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