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    В Гахе восстановлено движение на дорогах, закрытых из-за гололедицы - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Дороги посыпаны смесью песка и соли

    Гах. 16 декабря. REPORT.AZ/ Дороги, ведущие в горные села в Гахском районе, расчищаются от снега.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, с утренних часов ограничено движение на дорогах Гах-Илису-Сарыбаш, Гах-Шеки, Гах-Гашкачай-Армудлу, Гах-Лекит-Лекит Кетюклю, Гах-Гораган-Загатала.

    Для очистки дорог от снега сотрудники ОАО "Азеравтойол" посыпали их смесью песка и соли.

    На данный момент движение автомобилей на указанных дорогах полностью восстановлено.

    Как сообщили Report из структуры, в течение 2 дней находящиеся на балансе ОАО "Азеравтойол" 242 км дорог были посыпаны 250 кубометрами песка и около 40 т соли. В целом ощущается необходимость в около 100 тонн соли. 

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