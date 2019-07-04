В Баку водители дорогих иномарок создали аварийную ситуацию, выехав на встречную полосу - ВИДЕО

В Баку камера зафиксировала водителей-автохулиганов, создавших аварийную ситуацию выездом на встречную полосу.

Как сообщает Report, на видеокадрах, зарегистрированных на Бинагадинском шоссе, видно, как водители автомобилей BMW с государственным регистрационным знаком 10-BB-015 и "Bentley" с государственным регистрационным знаком 10-DD -012 выехав на встречную полосу, создают реальную опасность для других участников движения. Но несмотря на это продолжают двигаться по встречной полосе.

Предлагаем вниманию зрителей указанные кадры и надеемся, что сотрудники Управления государственной дорожной полиции города Баку выявят нарушителей и в отношении них будут приняты соответствующие меры. Так как, за нарушение правил, согласно требованиям ст. 327.4 (Движение против направления движения, установленного на дорогах с односторонним движением, а также переход на полосу движения транспортных потоков противоположного направления и движение в направлении, противоположном транспортным потокам, с нарушением требований линий горизонтальной отметки) Кодекса об административных проступках водители-нарушители должны быть оштрафованы на 100 манатов и 4 балла.