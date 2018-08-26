В Баку состоялись пробег и выставка классических автомобилей - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ 26 августа в Баку состоялись пробег и выставка классических автомобилей.

Как сообщает Report, пробег, организованный Автомобильной федерацией Азербайджана, стартовал перед Центром Гейдара Алиева. В нем участвовали более 100 автомобилей, выпущенных до 1980 года. Большинство из них – частные автомобили, прошедшие регистрацию для участия в пробеге. В мероприятии также приняли участие транспортные средства, входящие в экспозицию выставки классических автомобилей, представленной в Центре Гейдара Алиева.

После пробега по центральным улицам города автомобили были продемонстрированы в парке Центра Гейдара Алиева.

На выставке-пробеге были представлены уникальные модели автомобилей Ford Model A (1930), ГАЗ M 20 «Победа» (1958), Mercedes Benz SL 190 (1962), Ford Mustang (1966), Volvo 13134 (1966), ВАЗ 21011 – милиция (1973), BMW 3.0 CS Coupe (1974), ГАЗ 13-«Чайка» (1975) и др.