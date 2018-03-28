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    В Баку прошла акция в память о жертвах пожара в Кемерово - ФОТО - ВИДЕО

    Участники выпустили в небо десятки белых воздушных шаров© Report/Firi Salim

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В Баку прошла акция в память о многочисленных жертвах пожара в торгово-развлекательном центре в российском Кемерово. 

    Как сообщает Report, жители столицы, пришедшие на Бакинский приморский бульвар, выпустили в небо десятки белых  воздушных шаров в знак солидарности с кемеровчанами в этой трагедии и в память о погибших.

    Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. 

    По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, из них - 41 ребенок.

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