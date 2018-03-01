В Баку открыто 8 предпраздничных ярмарок - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В Баку устанавливают палатки для проведения предпраздничных ярмарок.

Как сообщили Report в пресс-службе Департамента услуг и торговли Исполнительной власти г.Баку, в преддверии Новруза планируется открыть в столице 10 точек продаж.

Уже открыто 8 подобных ярмарок. Еще две откроются в ближайшее время. Ярмарки будут действовать преимущественно у выходов станций метро.

Ярмарки будут открыты до 25 марта. Проведение подобных ярмарок направлено на предотвращение роста цен на продукты питания и привлечение к этим ярмаркам продавцов, занимающихся уличной торговлей.

Корреспондент: Самира Абдуллаева