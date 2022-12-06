Учения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов

Продолжаются совместные учения "Братский кулак" с участием азербайджанских и турецких военных.

Продолжаются совместные учения "Братский кулак" с участием азербайджанских и турецких военных.

Учения с привлечением личного состава различных родов войск азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции, боевой и инженерно-саперной техники специального назначения, а также средств военной авиации проходят в городе Баку, а также на территории Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов.

Основное внимание в совместных учениях уделено обеспечению боевой согласованности при взаимодействии войск, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава.

Сегодня за учениями понаблюдали министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, начальник Генерального штаба Турции генерал армии Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками генерал Муса Авсевер, командующий ВВС генерал армии Атилла Гюлан, командующий Военно-морскими силами адмирал флота Эрджумент Татлыоглу и высокопоставленные офицеры Азербайджана.

Report представляет фоторепортаж с совместных учений.

Фото: Фирудин Салимов